Når du velger fôr til en rottweiler, er det mange faktorer å vurdere: Alder, livsstil, aktivitetsnivå, fysisk tilstand og helse, herunder potensielle sykdommer eller sensitiviteter. Fôret gir energi til å dekke hundens vitale funksjoner, og en komplett ernæringsmessig sammensetning bør inneholde en justert balanse mellom næringsstoffene for å unngå mangel eller overskudd i kostholdet, da begge kan ha negative effekter på hunden. Meget store hunderaser har en høyere risiko for en tilstand som kalles gastrisk dilatasjonsvolvulus (GDV), der magen blir overstrukket og rotert på grunn av overflødig gass og forårsakes vanligvis av overfôring under et måltid. Derfor anbefales det å dele den daglige rasjonen på tre måltider når de er valper og prøve å holde denne rutinen inn i voksenårene. Rent og friskt vann skal være tilgjengelig til enhver tid. I varmt vær og særlig når dere er ute og mosjonerer, bør du ha med deg vann slik at du kan gi hunden hyppige vannpauser. Følgende anbefalinger er for friske dyr. Hvis hunden din har helseproblemer, kontakter du veterinæren din som kan foreskrive en spesifikk veterinærdiett.

Rottweilervalpens behov for energi, proteiner, mineraler og vitaminer er høyere enn behovene hos en voksen hund. Den trenger energi og næringsstoffer for å holde kroppen i form, men også for å vokse og utvikle seg. Immunsystemet til rottweilervalpen utvikler seg gradvis i løpet av vekstfasen. Et kompleks av antioksidanter – blant annet vitamin E – kan bidra til å støtte det naturlige forsvaret i løpet av denne tiden preget av store endringer, oppdagelser og nye møter. Valpens fordøyelsesfunksjoner skiller seg også fra de hos en voksen rottweiler: Fordøyelsessystemet er ennå ikke ferdigutviklet, derfor det er viktig å gi svært lettfordøyelige proteiner som kan brukes effektivt til bygging av skjelett, vev og organer. Prebiotika, som frukto-oligosakkarider (FOS), kan understøtte en sunn fordøyelse ved å bidra til å balansere tarmfloraen. Det er viktig å velge en fôrkule av riktig størrelse, form og tekstur for å gjøre det lettere for hunden å plukke opp fôret. Valper av meget stor rase, som har en lang og intens vekstperiode, er særlig utsatt for skjelett- og leddproblemer, blant annet defekter i ekstremitetene, bendeformiteter og leddskader.

Den første delen av vekstfasen (opptil 8 måneder) handler hovedsakelig om utvikling av skjelettet, selv om musklene også begynner å vokse. Et fôr med et tilpasset kaloriinnhold som støtter en høy veksthastighet og samtidig unngår overflødig vektøkning, vil bidra til å minimere risikoen for overvekt. Vær også oppmerksom på at kastrering er en faktor hos overvektige hunder. En balanse av energi og mineraler (kalsium og fosfor) i denne første vekstfasen bidrar til å fremme beinmineralisering som støtter konsolidering av skjelettet og utvikling av sunne ledd. Selv om kalsiuminnholdet i fôret må økes, er valper av meget store raser mer følsomme for overdrevent kalsiuminntak. Det er viktig å forstå at tilføying av ingredienser i et komplett fôr som er tilpasset vekstfasen, i beste fall er unødvendig og i verste fall farlig for dyret, med mindre det er foreskrevet av en veterinær.