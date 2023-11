PRODUKTDETALJER

Tørrfôret ROYAL CANIN® Rottweiler Adult egner seg for rottweilere over 18 måneder, og fôret er sammensatt spesielt med tanke på alle de ernæringsmessige behovene til den voksne hunden. Oppskriften inneholder bestemte næringsstoffer – blant annet taurin, EPA og DHA – for å bidra til å støtte en sunn hjertefunksjon. ROYAL CANIN® Rottweiler Adult bidrar også til å vedlikeholde en optimal muskelmasse og en ideell kroppsvekt, takket være et tilpasset proteininnhold og L-karnitin. Dette kostholdet – gitt i passende mengder for å regulere fôrinntaket – bør gis i kombinasjon med gode rutiner for mosjon. Rottweileren er alltid aktiv og entusiastisk, både under arbeid og ute på tur med eieren sin. Det betyr at den krever næringsstoffer som fremmer en god helse for ledd og skjelett. Det er derfor dette fôret er beriket med EPA og DHA – disse omega-3-fettsyrene bidrar til å støtte sunne ledd og et sunt skjelett hos hunden. I tillegg er den eksklusive fôrkulen spesialdesignet for å gjøre den enklere for hunden å plukke den opp, og oppfordrer også hunden til å tygge bedre for å øke følelsen av metthet og opprettholde en ideell vekt.

