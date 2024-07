Når er hunden voksen?

Unike problemer med valper

Valpens kosthold og omsorg må vurderes ut ifra to spesifikke problemer som påvirker unge hunder langt mer enn voksne hunder: Deres følsomme fordøyelsessystem og begrensede immunsystem.

En valp har et svakere fordøyelsessystem enn en voksen hund og da særlig rett etter avvenningsprosessen, og de kan lett reagere på endringer i miljøet eller nye typer fôr. De må gis et fôr som har riktig størrelse slik at det er lett for valpen å spise og er lettfordøyelig, slik at de kan få i seg alle næringsstoffene de trenger fra fôret uten at det forårsaker urolig mage for valpen.

Fra valpen er 4 til 12 uker gammel går valpen gjennom en fase som kalles 'immunitetsgapet'. I denne perioden reduseres morens immunforsvar som passerer til valpene gjennom melken, men deres egne naturlige forsvar er ikke ferdig utviklet enda. I løpet av denne tiden er kostholdet deres en viktig måte å støtte opp om denne prosessen og booste deres immunforsvar på gjennom næringsstoffer som vitamin E.

Overgangen fra kostholdet som valp til kostholdet som voksen hund.

Når valpen når moden alder, kan du endre kostholdet og omsorgen du gir, slik at du er helt sikker på at den får akkurat det den trenger nå som den er fullvoksen.

Voksne hunder trenger to måltider om dagen, og fôr som er ernæringsmessig balansert for å gi dem den energien de trenger uten for mye fett. Du kan forsiktig gå over til et nytt fôr ved å introdusere det sakte over en uke: Bland det sammen med valpematen samtidig som du gradvis øker prosentandelen av ny mat slik at hunden din blir vant til den.