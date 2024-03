PRODUKTDETALJER

Hundefôret ROYAL CANIN® Giant Puppy er sammensatt spesielt for å støtte de ernæringsmessige behovene hos valper av meget store raser. Dette tørrfôret egner seg til valper som er mellom 2 og 8 måneder gamle, med en ideell voksenvekt på over 45 kg. Dette skreddersydde valpefôret inneholder næringsstoffer for å støtte den intense vekstperioden hos valper av meget store raser som er mellom 2 og 8 måneder, og bidrar til å unngå unødig vektøkning. Det inneholder også næringsstoffer som vitamin C og E som har vist seg å fremme utviklingen av immunforsvaret hos valpen Hunder av meget store raser har ofte et sårbart fordøyelsessystem. En kombinasjon av nyttig prebiotika (f.eks. FOS, MOS og betefiber) og svært lettfordøyelige proteiner bidrar til å støtte en sunn balanse i tarmens mikrobiota (tarmflora) for en god fordøyelse. I tillegg har fôret presise nivåer av mineraler, inkludert kalsium og fosfor, for å fremme utviklingen av et sterkt skjelett i rask vekst. Fôrkulene i ROYAL CANIN® Giant Puppy er også spesialtilpasset til valpens ekstra store kjeve, noe som gjør det enkelt for valpen å plukke opp og tygge fôret. Innen valpen din når 8 måneders alder, kommer den til å trenge et kosthold som er spesialtilpasset for å dekke de ernæringsmessige behovene til unghunder. På dette stadiet kan du bytte til ROYAL CANIN® Giant Junior.

Les mer