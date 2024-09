Introdusere valpen for familiemedlemmene

Introduser valpen til barn

For å sikre valpens velvære er det viktig at barna gjøres oppmerksom på at de er nødt til å være veldig varsomme med det nye tilskuddet til familien. De bør også lære at de er nødt til å gi valpen plass til å slappe av og sove når den har behov for det, og at valpen ikke skal forstyrres når den hviler.

I likhet med de eldre medlemmene av familien bør barn sette seg ned og la valpen komme til dem ved det første møtet. Det er viktig at alt samspill mellom barn og valper skjer under tilsyn for å sikre at leken foregår på en måte der valpen ikke blir håndtert feil.

Hvis du ikke har barn i husstanden din, er det en god idé å introdusere valpen din til andre barn du kjenner. Hvis valpen ikke samhandler med barn fra ung alder, kan de utvikle angst og skepsis om de møter dem senere i livet.

Introduksjon av valpen til familiemedlemmer er en prosess som må gjennomføres gradvis, og det er viktig å følge valpens tempo underveis i denne prosessen. Det er viktig å introdusere valpen til nye mennesker, og det er en god måte å sikre at valpen er selvsikker og forberedt på nye interaksjoner i senere i livet.