Hva er kennelhoste?

Kennelhoste er en meget smittsom luftveissykdom som kan spre seg raskt mellom hunder, spesielt hvis de er i nærkontakt med hverandre.

Hva er symptomene på kennelhoste?

De vanligste tegnene på kennelhoste hos hunder er anfall av kraftig tørrhoste som kan være etterfulgt av brekninger og oppkast. Hostens alvorlighetsgrad avtar vanligvis i løpet av de første 5 dagene, men sykdommen varer i 10 til 20 dager. Sykdommen kan være mer eller mindre alvorlig avhengig av hundens eller valpens alder og den generelle helsetilstanden.

Andre symptomer kan også omfatte:

rennende nese

nysing

øyesekret

Hva er årsaken til kennelhoste?

Hunder smittes ofte av kennelhoste ved nærkontakt med andre hunder i visse miljøer, f.eks. i kenneler, hundebarnehager og på hundeutstillinger. Hosten kan smitte hvis en hund er i kontakt med en infisert hund, eller hvis de deler smittebærende gjenstander, som mat- eller vannskåler.

Kan valpen min vaksineres mot kennelhoste?

Kennelhoste kan forebygges med riktig vaksinasjon, så det er viktig å sikre at valpen får de nødvendige vaksinene i riktig alder.

Veterinæren hjelper deg med å velge det vaksinasjonsprogrammet som er best for valpen din. Programmet avhenger av hvilke risikoer valpens livsstil medfører, hvilke miljøer den er eksponert for og hvilke aktiviteter den deltar i.

Hvordan vet jeg om valpen har behov for vaksinen?

Noen vaksinasjoner er obligatoriske, mens andre kun er anbefalt. Kennelhostevaksinen anbefales hvis valpen din vil være i nærkontakt med andre hunder.

Hvis valpen skal ha opphold i kennel, delta på hundeutstillinger, sport eller aktiviteter der den kan bli eksponert for kennelhose, er det viktig at du opplyser veterinæren om dette, slik at valpen får den riktige beskyttelsen.

Vil vaksinen alltid beskytte hunden min mot kennelhoste?

I forbindelse med sykdommen kennelhoste kan det være mange smittestoffer involvert. Vaksinen beskytter mot de stoffene som regnes som de viktigste, men ikke mot alle.

Hvis valpen har blitt vaksinert, kan den derfor fremdeles få sykdommen hvis den kommer i kontakt med smittestoffer som vaksinen ikke er virksom mot.

Kan jeg beskytte hunden mot kennelhoste på annen måte?

Når du vurderer en kennel, skal du først undersøke om kennelen krever at alle hunder er vaksinert mot kennelhoste. Dette kan du selv sjekke ved hjelp av opplysningene du må oppgi når du søker om en plass til valpen din.

Hvis valpen skal oppholde seg i kennel eller hundebarnehage, bør de ansatte sjekke flere faktorer, blant annet vaksinasjonshistorikken. Det er sannsynlig at de på dette tidspunktet vil insistere på at valpen din blir vaksinert før den får plass.

Dette vil sikre at viruset ikke kommer inn eller sprer seg i nærheten. Hvis bare noen av hundene er vaksinert, vil sykdommens smittestoffer spre seg og utvikle seg fritt i miljøet. Det betyr at risikoen for smitte øker.

Andre spørsmål du bør stille på kennelene eller hundebarnehagene, inkluderer hvilke forholdsregler de tar med tanke på syke hunder (som karantene) og protokoller for rengjøring og desinfeksjon. Ved å forsikre deg om at gode rutiner er på plass, kan du være sikker på at der er mindre risiko for at valpen din smittes med kennelhoste.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg tror at hunden min er smittet?

Symptomene på kennelhoste er lett å kjenne igjen. Hvis du mener at valpen din har noen av disse symptomene, må du kontakte en veterinær. Veterinæren vil gjennomføre en rekke tester for å finne ut om valpen din er smittet, og du får anbefalt det beste behandlingsforløpet.

For å gjøre risikoen for kennelhoste lavest mulig for hunden din når den er i nærkontakt med andre hunder, bør du informere veterinæren på et tidlig tidspunkt om planlagt kontakt med andre hunder, slik at den kan bli vaksinert til rett tid.