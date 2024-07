Helseproblemer og symptomer hos valper

Parvovirus er en svært smittsom virussykdom. Den forårsaker alvorlig mage- og tarmkatarr, fører ofte til blødningskomplikasjoner og kan til og med være dødelig.

Symptomer på parvovirus hos valper inkluderer:

Diaré (muligens med blod i seg)

Oppkast

Feber

Sløvhet

Dehydrering

Alvorlig vekttap eller anoreksi

Hvis du er bekymret for at valpen kan ha parvovirus, bør du umiddelbart kontakte en veterinær. Vær også veldig nøye med hygiene rundt avføringen – parvovirus kan spres av alle personer, dyr eller gjenstander som kommer i kontakt med avføringen til et smittet dyr.

Den gode nyheten er at det finnes vaksine mot parvovirus, så sørg for at den er inkludert i vaksineplanen til valpen.