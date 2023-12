Viktige næringsstoffer for valper

Kostholdet til kjæledyret ditt når det er valp, vil påvirke helsen og spisevanene for resten av livet. Så det er viktig å sikre at det har et sunt og balansert kosthold på dette stadiet. Et ernæringsmessig komplett og balansert kosthold tilpasset kjæledyrets spesifikke størrelse og rase spiller en viktig rolle i dette. Hvis du vil ha flere råd og mer informasjon om hvordan du velger et passende kosthold for kjæledyret ditt, kan du snakke med veterinæren din eller oppsøke en veterinær.