Kjæledyret ditt gjennomgår mange endringer i løpet av livet. Alder er en viktig faktor for å bestemme kjæledyrets ernæringsmessige behov, helt fra kattunge eller valp til eldre katt eller hund. Uansett rase er valpens eller kattungens behov for energi, proteiner, mineraler og vitaminer mye større enn hos en voksen. Fordøyelsesfunksjonene deres skiller seg også fra voksne individer, siden fordøyelseskapasiteten ennå ikke er moden.



Når katter og hunder blir voksne og etterhvert begynner å eldes, er god ernæring fremdeles viktig for helsen deres. Energiinntaket bør tilpasses aktivitetsnivået, som ofte kan påvirkes av aldersrelaterte helseproblemer. Et kjæledyr med leddgikt vil for eksempel bevege seg mindre og bruke mindre energi.



Her er noen eksempler på hvordan vi har utviklet unike fôr som støtter et kjæledyrs spesifikke livsstadium: