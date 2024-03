Er fôrtyper med høyt kjøttinnhold sunnere?

Det er ikke selve kjøttet katten og hunden trenger, de trenger proteinene som kjøttet inneholder. Proteiner er essensielle byggesteiner som kroppen trenger for å bygge muskler, og for å opprettholde et stabilt immunsystem og en sunn pels. Proteiner består av aminosyrer og kan være av enten animalsk eller vegetabilsk opprinnelse.

Det er ikke kjøttmengden i fôret som avgjør om det er av høy kvalitet eller er balansert, men heller sammensetningen av fôret og kvaliteten på innholdet. For å oppnå et balansert kosthold, er det avgjørende at fôret inneholder alle de essensielle aminosyrene som kreves (de individuelle byggesteinene i proteiner) i riktig kombinasjon. Den beste måten å oppnå den ideelle aminosyreprofilen på i katt- og hundefôr, er å kombinere ulike proteinkilder (fra både dyr og planter). Det betyr at kornfritt fôr som oppgir et høyt kjøttinnhold, ikke nødvendigvis er bedre for dyret enn fôr som også inneholder vegetabilske proteinkilder.

Vi kan konkludere med at et høyt kjøttinnhold ikke er avgjørende. Det aller viktigste er å sørge for at fôret inneholder tilstrekkelige mengder tilgjengelige proteiner av høy kvalitet.