Er kornfrie fôr trygge for katter og hunder?

I løpet av de siste årene har det vært en trend å velge kornfrie fôr til katter og hunder (fôr laget med oppskrifter som ikke inneholder kornprodukter), hovedsakelig på grunn av bekymringer for matallergier eller inntak av karbohydrater.

I virkeligheten har forskning faktisk vist at matallergier står for så lite som 1–2 % av besøkene hos veterinær for katter og hunder.4 I stedet har det blitt påvist at miljøallergier er mye mer vanlige.

Korn kan gi essensielle fettsyrer, fiber, vitaminer og mineraler – noe som gjør korn til en viktig del av et komplett og balansert kosthold. Hvis du begynner å gi katten eller hunden et fôr utelukkende basert på kjøtt uten riktige tilskudd, er det en betydelig risiko for at dyret får overskudd eller mangel på næringsstoffer. Fôr som kun inneholder kjøtt, vil kanskje ikke gi kjæledyret de karbohydratene som er nødvendige for å sikre et komplett og balansert kosthold.

Før du gjør endringer i kjæledyrets ernæring, bør du rådføre deg med veterinæren din for å sikre at det nye kostholdet er komplett, balansert og helt trygt for katten eller hunden.

Slik finner du den riktige balansen av næringsstoffer

Hos ROYAL CANIN har vi drevet med omfattende forskning i mer enn 50 år av disse ingrediensene og funnet ut at når korn er riktig bearbeidet, kan de være en god kilde til energi og essensielle næringsstoffer for katter eller hunder.

Et sunt kosthold for katter og hunder inneholder næringsstoffer fra flere kilder – ikke bare kjøtt, men også karbohydrater som korn, hvete og mais. Det viktigste er å sikre at kjæledyret ditt får en balansert og presis blanding av over 40 sentrale næringsstoffer for å støtte varig helse og velvære.

