Enkelte eiere vil kanskje ønske å ta en mer aktiv rolle i kostholdet til katten sin ved å fôre dem med hjemmelaget mat.

Å tilberede og lage mat til en katt selv kan høres ut som en god idè og som en mulighet til å tilsette nye smaker og skape variasjon. Risikoen ved å lage ditt eget kattefôr kan imidlertid overskygge eventuelle fordeler, siden det å balansere en katts behov for næringsstoffer er utrolig kompleks. I tillegg er måten katter oppfatter maten på veldig komplisert og avhenger av langt mer enn bare smak.

Hvis et viktig næringsstoff er utelatt, kan en katt få mangelsymptomer og helsen kan bli påvirket. Det er derfor viktig å forstå kattens individuelle ernæringsbehov og finne den beste måten å sikre at disse blir oppfylt på.

Katter er forskjellig fra mennesker

Det er stor forskjell på å lage egen kattemat og å lage mat til oss mennesker. Katter trenger blant annet ikke forskjellige smaker i maten. Mens vi mennesker har 9000 smaksløker, har katten kun 4751, og disse vil miste følsomhet når de blir eldre. Det er derfor ikke viktig å skreddersy fôret etter kattens "smak".

For å lage eget kattefôr må du derfor se langt ut over valget av ingredienser som du tror katten vil like. For en katt er fôrets størrelse, form, lukt og tekstur nøkkelen til at de godtar et nytt kosthold. Det kan være veldig komplisert å perfeksjonere dette og samtidig sørge for en presis næringsstoffprofil.

Hvilke næringsstoffer trenger katten min?

Selv om katter er rene rovdyr, trenger de et kosthold som består av mer enn bare kjøtt. Faktisk trenger de et bredt spekter av næringsstoffer fra andre kilder for å holde seg frisk og opprettholde energinivået, blant annet:

Proteiner

Fett

Karbohydrater

Vitaminer

Mineraler

I naturen balanserer villkatter disse behovene for næringsstoffer ved å spise alle deler av byttet sitt, herunder bein og tarmer som inneholder små mengder vegetabilsk materiale. De kan også fra tid til annen spise planter.

Tamkatter trenger imidlertid hver av disse næringsstoffgruppene kombinert i forskjellige mengder for å oppnå et komplett og balansert kosthold. For mye av én gruppe eller for lite av en annen kan få konsekvenser for helsen.

Katter kan ikke danne alle vitaminer, mineraler og essensielle aminosyrer de trenger på naturlig vis og må skaffe seg noen av dem gjennom fôret. Taurin er for eksempel viktig for kattens syn og hjerte og kan kun hentes fra animalske proteiner.