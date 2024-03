Er hjemmelaget hundemat bra for hunden min?

Hunden din stoler på at du gir den det fôret og alle næringsstoffene den trenger for å holde seg frisk, så det er viktig at du vurderer hva som er riktig for den.

Hjemmelaget hundemat er tilsynelatende enkelt å tilberede, men den må lages under strenge hygieneforhold og gis i nøyaktig riktig mengde for å være trygg og ernæringsmessig tilstrekkelig. Innkjøp av kvalitetsingredienser kan i tillegg være komplisert og dyrt.

Du vil kanskje oppleve at et ferdiglaget og ernæringsmessig balansert fôr som er spesielt tilpasset hundens alder, størrelse, rase og helsetilstand, er et enklere og bedre alternativ for deg og hunden din. Hos Royal Canin blir hvert næringsstoff metodisk undersøkt av våre forskere og eksperter på dyreernæring, og fôrproduktene justeres nøye for å sikre at hunden din har det best mulig.

1 https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about-function

2 Everything you need to know about the role played by Nutrients for the health of Cats & Dogs, Pr Dominique Grandjean, 2006, Royal Canin SAS