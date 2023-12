Katter er veldig følsomme, og en rekke faktorer kan gjøre at de ikke spiser. De foretrekker å spise på et rolig sted, ute av syne og med en lett rømningsvei, og liker ikke at matskålen er i nærheten av kattedoen. Hold kattungens matskål unna vannskålen også for å forhindre at vannet blir forurenset av mat. Og hold spiseområdet deres unna din egen spiseplass, så de ikke blir fristet til å smake på maten din.

Hendelser som at fremmede ankommer, krangler, endringer i lys og plutselige lyder kan alle påvirke hvor mye kattungen spiser, så ha så lite forstyrrelser som mulig.