Kattungen lærer på to forskjellige måter: Det starter med etterligning av morens handlinger og læring via nye opplevelser og positiv forsterkning. Selv om kattunger er mer uavhengige enn valper, er det viktig å trene dem til å anta riktig atferd fra ung alder og lære reglene for hvordan en deler et hjem med andre mennesker og dyr.