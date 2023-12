I løpet av de første månedene kan kloringen skyldes at den vil fjerne det ytre laget på neglene for å skape rom for vekst. Det er også naturlig for kattungen å klore for å markere territorium. For å unngå at den klorer på møblene bør du investere i gode alternativer som en klorestolpe eller -matte. Siden katter klorer for å markere territorium, er det viktig at klorestolpene eller -mattene plasseres på steder der de vanligvis klorer.