Soveunderlag Lag et trygt og koselig sted for katten din å sove. Noen kattunger liker å bytte soveplasser regelmessig, så det kan være nødvendig med mer enn én seng.

Reisebur Velg et stabilt bur som er mørkt eller som kan dekkes til med et teppe, og som er stort nok når kattungen er fullvokst.

Mat- og vannskåler De fleste katter foretrekker skåler av porselen, glass eller rustfritt stål. Igjen, spesielt for vannskåler, anbefales det å ha mer enn én slik at katten kan velge.

Fôr til kattunger for å støtte vekst Til å begynne med bør du holde deg til fôret som kattungen fikk av oppdretteren sin

Halsbånd Pass på at halsbåndet har id-merke, og velg et halsbånd som kan justeres etter hvert som kattungen vokser. Det anbefales å bruke halsbånd med sikkerhetslås for å unngå at kattungen setter seg fast noe sted.

Kattetoalett En do med tak er best for å minimere søl og lukter. Kjøp også en kattespade for å fjerne avføring.

Rengjøringsutstyr Forsikre deg om at du har ufarlige, duftfrie rengjøringsmidler tilgjengelig i fall det skulle oppstå uhell.