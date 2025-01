Viktige ting for den nye kattungen

Husk at du legger til rette for en kattunge som skal dele hverdag og hjem med deg i mange år. Valg av fôr er selvsagt avgjørende, og du må også sørge for å gjøre klart et sted der den kan spise og drikke, et sted å sove og for at den har ting å leke med.

En sjekkliste over viktige ting som må være på plass før kattungen kommer, vil gjøre det enklere for kattungen finne seg til rette.

Transportbur

Det er farlig å transportere kattungen fritt i bilen, så det er viktig å kjøpe et kattebur som er stort nok til at katten kan bruke det også når den er utvokst. Du bør gjøre det mer behagelig for kattungen ved å legge et teppe i bunnen og også kjøpe en ekstra matte i tilfelle det skjer et uhell underveis som følge av stress.

Katteseng

En komfortabel seng å sove i er viktig for den nye kattungen og hjelper den med å føle seg trygg i det nye miljøet. Men ikke bli overrasket hvis kattungen finner sitt eget favorittsovested. Dette er én av måtene kattungen definerer eget territorium og organiserer plassen på.

Kattetoalett

Kattungen vil trenge en kasse med tilstrekkelig sand og en spade til å fjerne avføring med. Et tildekket kattetoalett anbefales for å unngå søl og uønsket lukt, men enkelte kattunger liker ikke tildekkede kattetoaletter, så du må se hvordan kattungen reagerer.

Mat- og vannskål til kattungen

Du bør sørge for at den nye kattunge har to skåler. Bruk porselen, metall eller glasskål til vannet. Dette fordi mange katter misliker smaken av vann i plastskåler. Du bør ha en liten skål til mat, og en større til friskt vann, som skal være tilgjengelig til enhver tid.

Pass på at det er nok plass mellom skålene, slik at vannet ikke tilsmusses av mat. Katter trenger permanent tilgang til friskt drikkevann for å holde urinveiene i god form.

Klorebrett og klatretre

Katter bør ideelt sett ha tilgang til et sted der de kan bruke og vedlikeholde klørne sine, så det kan være lurt å kjøpe et klorebrett. Du bør også investere i et klatretre, siden kattunger elsker å klatre for å komme i en høyere og mer dominant posisjon, og de liker å slynge seg rundt grenene. Et klatretre vil også tilfredsstille kattungens behov for mosjon.