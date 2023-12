En veiledning for å endre kattens fôr

Du bør introdusere katten til nytt fôr gradvis for å unngå at den får magetrøbbel. Følg vår enkle syv dagers veiledning for gi katten en myk overgang til det nye kostholdet.

Når er det aktuelt å bytte kattefôr?

Det kan komme anledninger hvor du finner ut at det er på tide å endre kattens fôr. Det kan være en rekke årsaker til denne overgangen, blant annet:

Kattungen er klar til å gå over til voksenfôr.

Katten trenger et mer spesialisert fôr som følge av endret helsetilstand.

Du ønsker å gå over til våtfôr, tørrfôr eller blandet fôr.

I dag finnes det komplette, velbalanserte fôr tilpasset kattens alder, fysiologiske status og livsstil gjennom hele livet, slik at den aldri vil risikere å få ernæringsmangel. Dette kan øke sannsynligheten for at eiere av kjæledyr skifter mellom ulike kattefôrprodukter.

Hvorfor er det viktig å skifte ut kattefôret forsiktig?

Tidlig erfaring med en type fôr vil spille en stor rolle for senere matpreferanser for kattunger. Derfor er det viktig å finne ut hva slags fôr kattungen fikk før du tar den med hjem – den vil lettere tilpasse seg et nytt miljø hvis fôret er kjent.

På samme måte bør enhver endring i maten i løpet av kattens liv gjøres gradvis. Når de står overfor nye typer mat, kan noen katter være skeptisk. Denne unngåelsesatferden kalles neofobi. Det antas at denne atferden er en slags beskyttelse mot inntak av giftig eller skjemt mat. Dette er grunnen til at det er bedre å introdusere nye typer mat gradvis, og å redusere potensielle stressfaktorer for å unngå motvilje mot den nye maten.

Slik bytter du ut kattens fôr

Det er best å innføre nytt fôr til katten forsiktig over en periode på minst én uke. På denne måten kan du minimere sjansen for at katten får magesmerter, neofobi eller annen angst.

Begynn med å introdusere det nye fôret i små prosentandeler, og øk forholdet gradvis til katten din har gått helt over til det nye fôret.

Dag 1 og 2 – 75 % gammelt fôr + 25 % nytt fôr

Dag 3 og 4 – 50 % gammelt fôr + 50 % nytt fôr

Dag 5 og 6 – 25 % gammelt fôr + 75 % nytt fôr

Dag 7 – 100 % nytt fôr

Det er lurt opprettholde kattungens vanlige fôringsrutine. Å fortsette med samme fôringstidspunkt og -omgivelser vil redusere forandringene og hjelpe katten med å bli komfortabel med overgangen til et nytt fôr.

Hold et øye med katten

Følg godt med på kattens atferd når den har gått over til det nye fôret. Da legger du lettere merke til hvor godt katten reagerer på endringen – de beste fôrene gjenspeiles i deres utseende, kroppsvekt og avføringskvalitet.