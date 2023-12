PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Kitten Jelly-våtfôr er sammensatt spesifikt for å støtte de ernæringsmessige behovene hos kattunger i «konsolideringsfasen» av veksten. Dette våtfôret til kattunger egner seg til kattunger som er mellom 4 og 12 måneder gamle. I denne perioden går kattungen gjennom en periode med fysiske og atferdsmessige endringer. Dette skreddersydde våtfôret byr på saftige biter i gelé med en optimal størrelse, tekstur og smak for kattunger i vekst. Det inneholder også næringsstoffer som vitamin C og E for å fremme utviklingen av immunforsvaret hos kattungen. ROYAL CANIN® Kitten Jelly-våtfôr er også beriket med omega-3-fettsyrer (DHA) for å støtte utviklingen av hjernen Takket være en kombinasjon av nyttig prebiotika (MOS) og svært lettfordøyelige proteiner, bidrar ROYAL CANIN® Kitten Jelly-våtfôr også til å støtte en sunn balanse i tarmens mikrobiota (tarmflora) for en god fordøyelse. ROYAL CANIN® Kitten Jelly-våtfôr er laget for å tilfredsstille selv den mest kresne katten. Dette våtfôret gir kattungen en positiv sanseopplevelse, fremmer væskeopptaket og er perfekt for blandet fôring i kombinasjon med tørrfôret ROYAL CANIN® Kitten. Når kattungen har blitt 12 måneder gammel, trenger den et fôr som er spesialtilpasset for å dekke de ernæringsmessige behovene hos voksne katter. På dette stadiet kan du bytte over til ROYAL CANIN®-produktene for voksne katter, som er tilgjengelige både som tørrfôr og våtfôr i variantene paté, saus og gelé.

