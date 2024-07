Drektig katt

Så snart du er klar over at katten din er drektig, kan du begynne å sørge for at de nyfødte får en best mulig start, ved å passe nøye på kattens ernæring og fôring.

Hva skjer i løpet av kattens svangerskap

En katts svangerskap varer i gjennomsnitt rundt 65 dager, selv om det kan være alt fra 61 til 72 dager lang. I løpet av de to første tredjedelene av svangerskapet, er kattens kropp fokusert på å legge på seg for å forberede seg til kattungene. I den siste tredjedelen vil enhver vektøkning direkte skyldes veksten av kullet.

Den beste måten for din hunnkatt å få næringsstoffene og vektøkningen hun trenger for å støtte fødselen og amming av kattungene, er gjennom et fettrikt kosthold. Dette bør følges nøye med på for å unngå unødvendig vektøkning.

Styring av vekten til den drektige katten

Selv om katten vokser i størrelse i løpet av de to første tredjedelene av svangerskapet, bør den ikke øke mer enn 40 % av sin ideelle vekt. Fedme kan føre til komplikasjoner ved fødselen, samt helseproblemer for katten senere. Derfor er det viktig å velge riktig fôr og fôre den drektige katten på riktig måte, for å beskytte helsen og helsen til de nyfødte.

Hva og hvordan fôre katten når den er drektig

I begynnelsen av svangerskapet bør du gi katten med fettrikt kosthold, spesielt utviklet for å støtte svangerskapet, og senere produksjon av melk for å fôre kattungene sine. Gå gradvis over til dette fôret ved å blande det med hennes nåværende fôr, der du starter med 25 % nytt fôr og 75 % nåværende fôr. I løpet av fem til syv dager kan du øke andelen av nytt fôr til den er på 100 %. Dette bidrar til å redusere eventuelle fordøyelsesproblemer en plutselig forandring i kostholdet kan forårsake.

Etter hvert som katten utvikler seg gjennom svangerskapet, vil krav til energi øke med rundt 10 % hver uke. Ved sluttfasen av svangerskapet vil katten innta 70 % mer energi enn normalt. Et energitett fôr kan hjelpe med dette uten å legge unødvendig masse i fôret, noe som kan være vanskelig å fordøye.