Fra kattunge til katt – hvordan vokser hjernen?

Vi tar en nærmere titt på denne kritiske perioden i livet til en kattunge

Det kan være overraskende at nesten alt i kroppen til kattungen utvikler seg samtidig. I tillegg til hjernen og smaksløkene endrer også skjelettets struktur seg og danner bevegelsesapparatet som hjelper kattungen din med å bevege seg. Nervesystemet blir bedre og mer effektivt på å sende beskjeder mellom hjernen og kroppen – og det er på dette tidspunktet de utvikler normal gange og blir kvikkere.

Etter hvert som bevegeligheten forbedres, utvider territoriet deres seg – og det samme gjør nysgjerrigheten. I denne perioden lærer de hele tiden nye ting om miljøet rundt seg. Dette læringsvinduet er størst ved 8–9 ukers alder. Derfor er dette det optimale tidspunktet å begynne treningen på, slik at de kan utvikle seg til veloppdragne voksne katter. Du bør også sørge for at de er trygge ved å kattungesikre hjemmet ditt!

For å oppnå alt dette på best mulig vis, trenger kattungen din riktig næring. Næringsmangler i dette avgjørende stadiet kan gi livsvarige helseproblemer, for eksempel dårlig syn og til og med blindhet. Derfor er det viktig at de får et tilpasset fôr for å støtte den spesifikke hjerneutviklingsfasen i livet deres.