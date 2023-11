Hvordan fordøyer katter fôr?

Fôret bør være svært lettfordøyelig for at katter skal kunne nyttiggjøre seg av de livsviktige næringsstoffene de trenger for en optimal vekst. Et sunt fordøyelsessystem er viktig for å redusere risikoen for at ufordøyd fôr blir liggende og gjære i tykktarmen, og forstyrre den sårbare mikrofloraen til katten (også kjent som sunne bakterier i tarmen) og kan forårsake fordøyelsesproblemer som diaré og næringsmangler som senere kan utvikle seg til helseproblemer på lang sikt.

Hvorfor er fordøyelsen annerledes og følsom hos kattunger?

Kattunger blir født med et svært sårbart fordøyelsessystem. Ved fødsel kan de kun fordøye melken til moren. Med tiden mister de evnen til å nyttiggjøre seg av laktosen i melken, og dette er årsaken til at de fleste voksne katter rett og slett ikke kan fordøye melk og kan bli dårlig av det. Den unike sammensetningen i melken fra kattemor er eksklusivt designet for kattunger og er perfekt tilpasset de skjøre små kroppene – dette er også årsaken til at kumelk, som har en annerledes ernæringsmessig sammensetning, ikke egner seg for kattunger. Hvis kattungene ikke kan få melk av moren sin, finnes det melkerstatning tilpasset for kattunger med en oppskrift som er svært lik melken til kattemor.

Etter hvert som kattungen din vokser, blir fordøyelsessystemet bedre på å takle mer kompleks føde som for eksempel stivelse. Denne prosessen skjer imidlertid gradvis, derfor er det viktig at de alltid får fôr som passer for alderen deres. For å gjøre det enklere har vi merket emballasjen vår med denne informasjonen. Du bør alltid følge anbefalingene og spørre veterinæren din hvis du er i tvil.

Hvordan kan ernæring bidra til å hjelpe fordøyelsessystemet og den allmenne helsen til kattungen?

For at kattungen din (og fordøyelsessystemet) skal ha en sunn vekst, er det avgjørende at den får kvalitetsfôr med et høyt innhold av målrettede næringsstoffer. Utvalgte fibre i kombinasjon med svært lettfordøyelige proteiner er viktig for kattunger i alle aldre. I dag er kattungen din en liten energiball (som du sikkert allerede vet), og frem til den er rundt 3 måneder gammel trenger den 2–2,5 ganger mer energi per kilo kroppsvekt sammenliknet med en voksen katt! Den gode nyheten er at anbefalte porsjonsstørrelser også er merket på emballasjen vår.