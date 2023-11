Hvordan skiller immunforsvaret hos kattunger seg fra voksne katter?

Heldigvis er dette et gjennomtenkt system. Det er et nettverk av blant annet forskjellige organer, hvite blodlegemer og proteiner (antistoffer) som hele tiden beskytter mot infeksjoner som bakterier, virus og parasitter.

Immunforsvaret hos voksne katter er mye sterkere enn hos kattunger, derfor kan kattunger ha behov for ekstra støtte. Årsaken til dette er at kattungen først og fremst får immuniteten sin fra råmelken til kattemor (den første melken fra moren). Råmelken overfører deler av immunbeskyttelsen fra moren over til kullet rett etter fødselen. Dette er årsaken til hvorfor det er avgjørende at kattungene begynner å die umiddelbart etter fødselen.