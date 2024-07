Calicivirus katt

Hva er forskjellen mellom FCV og FHV?

Felint calicivirus forårsaker FCV der vanlige symptomer inkluderer:

Sekret fra nesen

Gingivitt

Munnsår

Det er et nakent virus, noe som betyr at det er relativt motstandsdyktig i det ytre miljøet, og det er vanskelig å bli kvitt. Etter infeksjon kan det ta alt fra noen få uker, til noen få måneder før en katt blir helt frisk.

Felint herpesvirus (FHV) påvirker øynene i form av konjunktivitt og hornhinnesår, samt forårsaker sekret fra nesen.

Disse to virusene er ganske forskjellige, men noen ganger blir de forvekslet da de ofte er til stede i «feline coryza», som er et syndrom preget av øyeinfeksjoner (konjunktivitt, sekret), sekret fra nesen, munnbetennelse og sår.

Er det noen bivirkninger for en kattunge som har fått FCV?

FCV kan ha dramatiske konsekvenser for katter, spesielt kattunger, da det påvirker deres evne til å spise. Luktesansen er viktig for katter for å spise fordi en blokkert nese kan føre til at den ikke spiser, mens smertefulle lesjoner i munnen kan være en annen grunn til ikke å spise.

Hvordan blir FCV spredt?

FCV sprer seg på følgende måter:

Direkte mellom katter

Av mennesker som klapper katter og ikke vasker hendene

Objekter som kommer i daglig kontakt med en smittet katt som for eksempel matskål, bur og børster. Disse må rengjøres regelmessig for å stoppe smitteutbredelsen.

Kan min kattunge bli utsatt for FCV når den er i kontakt med andre katter?

Kattunge kan bli utsatt for viruset når den kommer i kontakt med andre katter som virker sunne.

Et dyr som ikke viser noen tegn på sykdom, kan faktisk fortsatt være bærer av noen sykdommer, inkludert felint calicivirus. En frisk bærer kan utgjøre en risiko for andre medlemmer av samfunnet, spesielt kattunger.

Hvis kattungen får felint calicivirus, vil den noen gang komme seg?

Felint calicivirus finnes i et bredt spekter av stammer, noe som igjen betyr at en katt kan bli smittet mange ganger gjennom livet, på samme måte som mennesker plukker opp en vanlig forkjølelse om og om igjen.

Det er en vanlig misforståelse at katter aldri vil bli kvitt FCV når de først har blitt smittet. Ved tilfeller av en første infeksjon hos et følsomt dyr, er det ikke alltid katten utvikler symptomer. Etter denne fasen fortsetter den å sakte kvitte seg med viruset i noen uker til flere måneder, men i de fleste tilfeller blir den kvitt det helt. Dette gjelder spesielt dersom dyret lever alene og ikke blir reinfisert.

For katter som bor sammen, er problemet at viruset sirkulerer, og katter blir stadig reinfisert (enten via kontakt med andre katter eller via det forurensede miljøet, siden viruset er motstandsdyktig i det ytre miljøet).

Husk alltid på: En katt som bor alene og er infisert med calicivirus, bør eliminere viruset helt etter en periode på noen få uker til noen få måneder.

Hvordan kan jeg forhindre at kattungen blir smittet av felint calicivirus?

Å forsikre deg om at kattungen din er vaksinert, bidrar til å forhindre smittsomme sykdommer, inkludert FCV. Noen vaksinasjoner er obligatoriske, mens andre er bare er anbefalt. Sistnevnte kan variere avhengig av sted, alder, livsstil og immunstatus for kattungen eller katten.

De anbefalte kjernevaksinasjonene for kattunger er:

Felint calicivirus (FCV)

Felin panleukopeni (FPV)

Felint herpesvirus (FHV-1)

Rabiesvirus (RV)

Vaksinasjoner er mest effektive når de gis på faste datoer med boostere til spesifikke tidspunkter.

Når bør kattungen min vaksineres?

De første vaksinasjonene bør begynne når kattungene er mellom syv og ni uker gamle. Snakk med veterinæren da de vil kunne vurdere kattens risikoprofil og den beste alderen for vaksinasjon.