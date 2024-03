Introdusere kattungen for familiemedlemmene

Kattungens første kontakt med sin nye familie er et viktig øyeblikk som vil påvirke hvor godt kattungen integreres i de nye omgivelsene. Du bør ha alle de viktige tingene på plass når kattungen tas med hjem, og introduksjonen bør skje gradvis og ikke for raskt.

Kattens naturlige atferd, f.eks. ønsket om å trekke seg tilbake og gjemme seg for å unngå vanskelige situasjoner, får mindre spillerom når kattungen tas med hjem, så det er viktig at du forstår kattens naturlige behov for å sikre at den har det godt.

Når er det riktige tidspunktet å introdusere kattungen for sin nye familie?

Helger er generelt mer avslappede enn resten av ukedagene og vil dermed være et roligere miljø for den nye kattungen. Det er viktig å huske på at kattungen akkurat har kommet til et ukjent sted, og det kan være skremmende å møte nye personer. For å redusere risikoen for stress, bør du:

Introdusere nye familiemedlemmer etter tur

Styre din egen entusiasme og andres entusiasme

Være forsiktig når du håndterer kattungen

Unngå å sende kattungen fra person til person, siden dette kan være overveldende for den

La i stedet kattungen komme til deg når den er klar for det

Hold et lavt og rolig stemmeleie for å unngå å skremme kattungen

La kattungen få mye tid til å slappe av og sove i introduksjonsperioden

Hvis kattungen oppdras i et miljø med mye støy og leven, kan den utvikle seg til en engstelig og sky katt.

Lære familien hvordan de skal håndtere en kattunge

Når familien gjør seg kjent med den nye kattungen, er det viktig at alle vet hvordan den skal behandles riktig for å unngå brå bevegelser som kan være skremmende.

Slik håndteres en kattunge best: