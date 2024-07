Kattunger er spesielt utsatt for å ha interne parasitter på grunn av at immunsystemet deres fremdeles er under utvikling.

Det er to typer interne parasitter som din kattunge kan være i faresonen for å pådra seg, nemlig:

Protozoer

Ormer

Hva er protozoer?

Protozoer er éncellede organismer som kan forårsake diaré.

Kattunger vil hovedsakelig lide av to spesifikke typer mikroorganismer, som begge gir alvorlig diaré og ufullstendig fordøyelse, noe som potensielt kan føre til dehydrering og vekttap. De er:

Giardia – mikroskopiske protozoer som fester seg på tynntarmens slimhinne

Coccidia – inntas ved å svelge cyster som er på bakken samtidig som byttet, spesielt mus

Noen av disse parasittene trives ekstremt godt i bestemte miljøer og er til og med motstandsdyktige mot fuktighet.

Hvordan kan en katt bli smittet av protozoer?

En katt eller kattunge kan bli infisert på en av følgende måter:

Ved å spise parasittens infeksjonsform – i form av en cyste

Ved pelsstell eller slikking av pels forurenset med avføring

Deling av skitne kattekasser

Spise noe som er forurenset med avføring

Symptomer på protozoer hos katter

Bare veterinæren din kan identifisere disse parasittene og foreskrive riktig behandling. Når det er sagt, kan infiserte katter vise en rekke symptomer det er nyttig å være klar over, inkludert:

Diaré

Blodig avføring

Hevelse og rødhet rundt anus

Slim eller cyster i avføringen

Hvis du er bekymret for katten din og den viser noen av symptomene ovenfor, må du alltid ta dem med til veterinæren.

Hvordan behandle protozoer hos katter

Veterinæren vil foreskrive oral medisin for å bekjempe parasittene.

Ormer

Ormer er parasitter som angriper tarmene til en katt eller kattunge.

Det finnes to typer ormer som ofte finnes hos katter:

Rundormer: Disse ormene finnes i kattungens tynntarm, hvor de danner baller og kan forårsake blokkeringer av tarmen. De kan oppdages ved at det er egg i kattens avføring eller rundt analåpningen.

Bendelormer: Bendelormene fester seg på tarmens vegger og forårsaker oppblåsthet, diaré og noen ganger skade på pelsen. De kan oppdages i avføringen. De ser ut som riskorn.

Hvordan kan en katt bli smittet av ormer?

Smitte kan variere mellom hver type orm, men den vanligste måten en katt eller kattunge får orm på, er ved å komme i kontakt med egg eller avføring fra en annen infisert katt.

Noen utendørskatter kan jakte på gnagere og bli smittet av ormelarver som lever i dyrets vev.

Et kull med kattunger kan utvikle ormer hvis moren er infisert. Dette skjer når de dier, ved at ormelarver overføres til kattungene gjennom morsmelken.

Symptomer på ormer hos katter

Det er umulig å fortelle om en katt eller kattunge har orm bare ved å se på dem, men det er en rekke symptomer på orminfeksjon som det lønner seg å være klar over:

Diaré

Vekttap

Tørr eller grov pels

Oppkast

Blod i avføringen

Oppblåst mage

Sløvhet

Ormer synlige i avføring eller rundt anus

Behandling og forebygging av ormer hos katter

Katten eller kattungen bør få regelmessige ormekurer i det første vaksinasjonsprogrammet.

Veterinæren vil gi spesifikke anbefalinger for rutinemessige ormekurer basert på kattens livsstil, med særlig fokus på om de går utendørs, og om de kommer i kontakt med andre katter.

For å sikre at kattungen forblir sunn mens immunforsvaret utvikler seg, er det viktig å snakke med veterinæren om både vaksinasjonsplanen og eventuelle behandlingsplaner for interne parasitter.