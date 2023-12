Å kastrere hunnkatten din er en viktig beslutning. Det kan virke positivt på kattens helse og velvære, men det er forbundet med potensielle komplikasjoner og konsekvenser.

Hva er kastrering?

Kastrering er et inngrep som gjør hunnkatten steril. Dette fagordet brukes om steriliseringsprosessen for både hannkatter og hunnkatter.

Hva innebærer kastreringen?

Kastrering utføres av en veterinær eller annen kvalifisert fagperson og innebærer at katten din gjennomgår en operasjon. Det forhindrer at hunnkatten produserer egg som kan befruktes av en hannkatt, og etter inngrepet vil kroppen heller ikke avgi kjønnshormoner som tiltrekker seg hannkatter.

Når er riktig tidspunkt for å få katten kastrert?

Enten du har en hannkatt eller hunnkatt kan du få den kastrert rundt puberteten. For hunnkatter er dette når den er mellom seks og syv måneder, men inngrepet kan trygt gjøres allerede fra tremånedersalderen. En hunnkattunge pleier som regel å få sin første løpetid når den er seks måneder. Du merker dette på atferden, siden den vil mjaue mye, stryke seg opp etter bena dine eller møbler og innta en parringsstilling når den berøres på ryggen.

Bør jeg kastrere katten min?

Det er opp til deg å ta avgjørelsen om kastrering eller om du ønsker at hun skal få kattunger i fremtiden. Det er en rekke fordeler forbundet med kastrering – den viktigste er at det kan forlenge kattens levetid betydelig.

Kastrering kan også:

Hindre uønskede kattungekull

Redusere sannsynligheten for at hunnkatten din slåss med andre katter

Redusere sannsynligheten for spredning av seksuelt overførbare infeksjoner

Begrense antallet villkatter som kan oppstå med uønskede kull

Redusere symptomene ved løpetid, ettersom katten kan være støyende og irriterende for eiere

Hvordan vil kastreringen påvirke kattens kosthold?

Når katten din er kastrert, vil du merke endringer i atferden, blant annet i forbindelse med fôringen. Appetitten kan øke med 20–25 %, mens det faktiske energiforbruket reduseres med 30 %. Dette betyr at hunnkatten lett overspiser og lagrer overskuddsenergien som fett.

Hvis du bestemmer deg for å kastrere katten mens den fremdeles er kattunge, vil den fremdeles vokse og trenger derfor fôr som støtter dette, men som likevel forhindrer at den legger for mye på seg. Spesialfôr som er satt sammen for steriliserte kattunger, er det beste du kan fôre den med i denne tiden.

Hvilke komplikasjoner kan være forbundet med kastrering?

De største komplikasjonene forbundet med kastrering er den potensielle vektøkningen, som kan gi alvorlige negative helsetilstander. Både diabetes og leddsykdom er knyttet til fedme hos katter. Innekatter og katter som har en rolig livsstil, kan få fordøyelsesproblemer som følge av for lite bevegelse og for mye tid brukt på pelsstell.

Hvis du bestemmer deg for å få katten kastrert, kan dette være positivt for kattens helse og for hverdagen hjemme, men det har langvarige virkninger. Hvis du vil ha flere råd, kan du kontakte en veterinær som vil kunne gi deg råd om det beste handlingsforløpet.