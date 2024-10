Kattevaksinasjonsplan

Ved hvilken alder skal kattunger ha sine første boostervaksiner?

Den første boosteren for kjernevaksinene blir gitt når katten er mellom 12 og 16 uker gammel.

Denne første boosteren er for:

Katteinfluensa – både felint herpesvirus (fHV) og felint calicivirus (FCV)

Felint panleukopenivirus (FPV)

Kan kattungen gå utendørs før den første boosteren?

Kattunger anses bare som vaksinerte når de har fått minst to injeksjoner – inkludert den første boosteren ved 12–16 ukers alder. Etter dette er de beskyttet mot sykdommene som dekkes av vaksinene.

I teorien bør de ikke få være utendørs før de har fått den andre injeksjonen. Men fra et atferdsmessig synspunkt er det svært viktig at en ung kattunge i denne alderen opplever forskjellige situasjoner for å sikre at den vokser til å bli en sosialisert voksen.

Kattunger som ennå ikke har fått sin andre injeksjon, kan derfor slippes ut, men bare på steder der infeksjonsrisikoen er lav, slik som din egen hage.

Hvis du planlegger at kattungen din skal være en innendørskatt, er dette ikke nødvendigvis noe du bør bekymre deg for.

Vil kattungen få andre vaksiner på dette tidspunktet?

Dette er riktig tidspunkt for å administrere den første rabiesvaksinen dersom veterinæren din mener at det er nødvendig. Dette vil alltid avhenge av hvilken livsstil kattungen vil ha, og om du har planer om å reise utenlands med den.

Hvilke andre boostervaksiner vil kattungen få?

Kattungen vil trenge en vanlig boostervaksine ett år etter at vaksinen ble gitt for andre gang, og én gang i året etter det. Hvis kattungen din mottok ikke-kjerne-vaksinasjoner tidlig i livet, må de også få planlagte boostervaksiner for de samme vaksinene.

Din veterinær anbefaler og setter opp en passende vaksinasjonsplan for kattens individuelle behov.

Vil katten min få de samme boosterne hvert år?

Ikke nødvendigvis. Immuniteten mot ulike sykdommer og virus har forskjellig varighet. Dette betyr at katten din ikke vil få de samme boostervaksinene hvert år.

Dette vil være basert på følgende:

Hvilken type vaksine som brukes

Kattens alder

Eventuelle risikoer for lokale epidemier

Eventuelle endringer i gjeldende lov

Din veterinær vil vite hvilke boostere som vil være nødvendige, og vil forklare deg hvilke sykdommer de vaksinerer mot ved hver konsultasjon.

Vil veterinæren min fortelle meg når det er på tide med booster-injeksjoner?

Din veterinær bør sende ut påminnelser for å forsikre seg om at du husker å få bestilt time slik at kattungen din får tatt sine booster-injeksjoner. Det er alltid en god idé å lage et notat for når disse injeksjonene skal settes, i stedet for å bare stole på at du skal få en påminnelse fra veterinærpraksisen.

Hvis du har spørsmål om din kattunges første vaksinasjoner eller dens booster-injeksjoner, er det viktig at du kontakter veterinæren din.