Barnevennlig hund

Det er viktig å velge riktig valp og forberede barna på ankomsten for å sikre at både hunden og barna trives sammen og føler seg trygge.

Slik lærer du opp barna i håndteringen av kjæledyr

Det er ekstremt spennende for barna når familien skal få en valp, men det er viktig å forklare til dem at det nye kjæledyret ikke er et leketøy, og at de må vise omsorg for den nye vennen. Introduksjoner kan være skremmende for en liten valp, og negative erfaringer vil ha en langvarig effekt. Perioden med sosialisering og frykt starter når valpen er fire uker og varer til 14 ukers alder. Negative erfaringer i løpet av denne tiden kan få varige konsekvenser, så det er viktig at sosialiseringen skjer i et avslappet miljø med lite støy, der barna oppfordres til å være rolige.

Slik kan du håndtere denne prosessen:

Be barna om å sitte på gulvet og la valpen komme til dem først.

Lær barna hvordan de skal håndtere det nye kjæledyr ved å støtte kroppen godt når valpen løftes opp. Den beste måten er å plassere en åpen hånd under valpens mage og støtte baken med den andre hånden.

Når barna koser med valpen, skal den ikke holdes for hardt.

Slik sørger du for at valpen og barna er trygge

Det er en rekke ting som kan bidra til at både valpen og barna er trygge når de vokser opp sammen. Husk å minne barna på at de spiller en viktig rolle for valpens utvikling og sikkerhet, ettersom de vil da føle seg inkludert og ta noe av ansvaret.

Lær barnet ditt følgende for å unngå bitt og kloring:

Ikke forstyrre valpen når den sover eller spiser.

Ikke stirr valpen rett i øynene.

Ikke hold for hardt rundt valpen.

Ikke gi valpen mat ved bordet.

Barn under 10 år bør ikke være alene med valpen; det bør alltid være en voksen til stede når barn leker med valpen.