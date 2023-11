Uw puppy ophalen

Om uw puppy aan te moedigen in de auto te stappen kunt u een traktatie in de auto leggen en geeft u hem iets om op te kauwen tijdens de reis. Als nog een andere persoon aanwezig is kan deze achterin zitten met uw puppy op zijn knie, op de stoel of op de grond. Als u alleen bent, moet uw puppy in een reismand reizen. Een handdoek of speelgoed dat ruikt naar de moeder is op dit moment een uitstekende manier om uw puppy te laten wennen.