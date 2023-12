Training kost tijd. Het is dus belangrijk dat u geduld hebt met uw puppy en dat u hem niet straft als dingen niet volgens plan verlopen. Als uw puppy op het meubilair kauwt, klimt op plekken waar dat niet mag of in huis plast, heeft het geen zin om hem later te straffen, want het is onwaarschijnlijk dat hij het verband legt. De beste manier om duidelijk te maken dat iets niet mag, is door heel duidelijk 'Nee!' te zeggen terwijl de ongewenste activiteit plaatsvindt.