De basis van vachtverzorging van de puppy

Puppy's kunnen last krijgen van tandplak als ze vast voedsel gaan eten. Als dit niet wordt verwijderd, kan dat leiden tot tandsteen en ontsteking van het tandvlees. De beste manier om voor het gebit van uw puppy te zorgen, is door ze meerdere keren per week te poetsen met een tandenborstel en tandpasta die speciaal voor honden is gemaakt. Kauwstaven kunnen ook de vorming van tandplak en tandsteen vertragen. Idealiter zou een puppy maximaal twee of drie van deze kauwstaven per week moeten krijgen om te helpen voorkomen dat tandplak en tandsteen zich ophopen. Zorg wel dat u deze meerekent voor het dagelijkse aantal calorieën van uw puppy om te voorkomen dat hij te veel in gewicht toeneemt. Vraag uw dierenarts welk soort het beste is voor uw puppy.