Vanaf het moment dat je puppy in zijn nieuwe huis aankomt, begin je in geleidelijk met het socialisatieproces. Laat hem rustig aan alles wennen. Hoewel je puppy nog niet volledig is gevaccineerd, kun je hem gewoon uitlaten, mensen laten ontmoeten of in je tuin laten spelen. Zorg er wel voor dat je puppy alleen in aanraking komt met honden die gezond zijn en rustig en vriendelijk reageren op pups.