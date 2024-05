Wandelen met je pup: hoe lang kun je gaan?

Je wil uiteindelijk dat je puppy aan de lijn loopt zonder zich te verzetten. Oefen regelmatig in huis en/of in de tuin voordat je buiten gaat wandelen, zodat de puppy comfortabel is met zijn halsband of tuigje en de lijn. Het kan best even duren voor je puppy doorheeft wat de bedoeling is, dus een beetje geduld van jouw kant is nodig.