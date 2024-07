Waarom heeft mijn puppy vaccinaties nodig?

Direct na de geboorte zijn puppy's volledig afhankelijk van de antilichamen die zich in de moedermelk bevinden. Deze beschermen hen tegen schadelijke micro-organismen.

Deze bescherming neemt echter na verloop van tijd af. Hiervoor worden puppy's kwetsbaarder voor besmettelijke ziekten. De juiste vaccinaties op de juiste leeftijd helpen voorkomen dat je puppy een van deze ziekten of infecties oploopt.

Wat doen puppyvaccinaties?

Vaccinaties helpen besmettelijke en soms dodelijke ziekten te voorkomen. Sommige zijn verplicht, terwijl andere worden aanbevolen.

Waartegen moet mijn puppy worden gevaccineerd?

De aanbevolen vaccinaties zijn onder andere:

Ziekte van Carré: deze ziekte kan verschillende vormen aannemen, wat de diagnose vaak bemoeilijkt. In het algemeen kan deze ziekte koorts, ademhalingsproblemen (rinitis of longontsteking), spijsverteringsproblemen (buikgriep), oog-, huid- of zenuwaandoeningen veroorzaken, vaak met dodelijke afloop.

Hondenhepatitis (leverziekte): de symptomen variëren van lichte koorts en verstopping van het slijmvliesmembraan tot braken, geelzucht, maagzwelling, depressie, verlaging van het aantal witte bloedlichamen, pijn in de lever en ernstige hepatitis (leverontsteking).

Hondenparvovirusziekte: het parvovirus is uiterst besmettelijk en tast het maag-darmstelsel aan, veroorzaakt verlies van eetlust, braken, koorts en vaak ernstige, bloedige diarree. Extreme uitdroging kan snel optreden en kan binnen 48 tot 72 uur fataal zijn.

Ziekte van Weil (leptospirose): de ziekte van Weil is een zoönose die wordt veroorzaakt door bacteriën die worden verspreid via knaagdierenurine. Ze kunnen worden doorgegeven aan mensen en bepaalde dieren. Mogelijke symptomen bij honden zijn koorts, braken, buikpijn, diarree, verlies van eetlust, ernstige zwakte en lusteloosheid, stijfheid, geelzucht, spierpijn, onvruchtbaarheid en nierfalen (met of zonder leverfalen).

Hondsdolheid: een dodelijke ziekte voor honden en mensen. Meestal gekenmerkt door een schommelende gang, pijnlijke nek, overmatige speekselvloed en in sommige gevallen convulsies van de gezichtsspieren. Vaak wordt ongewoon agressief gedrag waargenomen, evenals bijten zonder loslaten. Let op dat deze vaccinatie in de meeste landen verplicht is wanneer je van plan bent met je hond naar het buitenland te reizen. Overleg dit altijd met je dierenarts.

Kennelhoest: dit is een ziekte die wordt opgelopen door honden die in contact komen met andere honden, bijvoorbeeld in kennels en hondenshows. De ziekte veroorzaakt hevig hoesten, dat al naar gelang de leeftijd en de algehele gezondheidstoestand van de hond meer of minder ernstig is.

Hoe weet ik welke vaccinaties mijn puppy nodig heeft?

Overleg met de dierenarts en vertel waar je puppy tijd doorbrengt. Hierbij kun je denken aan:

Huisdierenhotels

Het bos

Dagopvang

Laat de dierenarts ook weten of je met jouw puppy naar het buitenland gaat en aan welke activiteiten hij mogelijk deelneemt, zoals hondenshows of sportevenementen.

De dierenarts kiest dan voor een vaccinatieprogramma dat het beste aansluit op de behoeften van je puppy.

Wanneer moet mijn puppy wordt gevaccineerd?

Vaccinaties van puppy's zijn het meest effectief wanneer ze op vaste datums met boosters worden gegeven. Het vaccinatieprogramma van puppy's begint meestal circa zes tot acht weken na geboorte.

Een doorsnee vaccinatieschema bestaat meestal uit het volgende:

7 tot 9 weken: ziekte van Carré, besmettelijke hepatitis, parvovirus, hoewel eerder kan worden gestart als de puppy zich in een besmette omgeving bevindt.

11 tot 13 weken: booster voor drie eerdere vaccinaties + hondsdolheid en ziekte van Weil.

15 tot 17 weken: booster voor hondsdolheid en ziekte van Weil.

15 maanden: boosters voor alle bovenstaande vaccins.

Heeft mijn puppy ook jaarlijkse boosters nodig?

Puppy's hebben jaarlijkse boosters nodig om ervoor te zorgen dat ze afdoende gevaccineerd zijn. Ze moeten elk jaar de volgende boosters toegediend krijgen:

Ziekte van Carré

Besmettelijk hepatitis

Parvovirus

Wat gebeurt er wanneer mijn puppy wordt gevaccineerd?

Wanneer je puppy wordt gevaccineerd, krijgt deze een zeer kleine dosis van het virus of de bacteriën toegediend. Dit zet het immuunsysteem aan tot het aanmaken van specifieke antilichamen tegen het virus.

Kan mijn puppy door het vaccin worden geïnfecteerd met het virus?

Virussen en bacteriën die worden gebruikt in een vaccin zijn meestal dood of geïnactiveerd, wat inhoudt dat ze meestal niet in staat zijn om de ziekte te veroorzaken.

Hoe reageert mijn puppy op de injecties?

Je puppy is misschien een beetje stil na de injecties, vooral op de eerste dag. Dit komt doordat het immuunsysteem reageert op het vaccin.

Wat moet ik doen nadat mijn puppy de injecties heeft gehad?

Het is belangrijk dat je je puppy goed laat rusten na de injecties, omdat het immuunsysteem op dat moment harder werkt dan normaal.

Als je het gevoel hebt dat je puppy 24 uur later nog steeds niet zichzelf is, neem dan contact op met de dierenarts voor advies.

Het is van cruciaal belang dat het juiste vaccinatieschema wordt gebruikt voor je nieuwe puppy, aangezien hondenvaccinatie één van de belangrijkste preventieve maatregelen voor de gezondheid is die je kunt nemen. Zodra je je puppy in huis hebt, is het van belang dat je overlegt met de dierenarts om ervoor te zorgen dat jouw puppy de juiste vaccinaties op het juiste moment krijgt.