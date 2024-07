De eerste keer dat je puppy naar de dierenarts gaat

Een dierenarts kiezen voor je puppy

Als je een dierenarts kiest voordat je nieuwe puppy arriveert, is het zeker dat meteen voor zijn welzijn wordt gezorgd. Als je nog geen dierenarts hebt, kun je op een aantal plekken gaan kijken. Vrienden en familie kunnen een dierenarts aanbevelen waar ze naartoe gaan, maar als je een nieuwe dierenartspraktijk kiest, zijn er dingen om rekening mee te houden:

Reputatie - Wordt de praktijk aanbevolen door mensen in de omgeving? Zijn er beoordelingen online?

Locatie - Hoe dichtbij is het? Is de praktijk gemakkelijk bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer?

Apparatuur - Wat voor apparatuur heeft de praktijk? Is het er schoon en goed onderhouden?

Dienstverlening - Verlenen ze diensten buiten kantooruren? Welke diensten voor preventieve geneeskunde bieden ze?

Je bezoek aan de dierenarts voorbereiden

Om de gezondheid van je hond nauwkeurig te beoordelen en advies op maat te geven, heeft de dierenarts zo veel mogelijk informatie nodig. Vóór het consult zijn er enkele belangrijke dingen om op te schrijven:

Een overzicht van alle vaccinaties

Welk hondenvoer je hond momenteel krijgt, zoals het merk, de hoeveelheden, enz.

Behandeling tegen parasieten, eveneens met merk en de datum van de laatst toegediende dosis

Elke waargenomen verandering in de houding van je hond, gedrag, eetlust, waterbehoefte, gewicht, enz.

Alle documentatie die je hebt met betrekking tot je puppy

Met je nieuwe puppy op weg naar de dierenarts

Wanneer je met de puppy naar de dierenarts gaat, moet hij in de auto veilig worden vervoerd, in een reistas of bench die geschikt is voor zijn formaat. Honden kunnen reisziekte krijgen, dus is het raadzaam om je puppy direct vóór de reis per auto geen voeding te geven.

Om stress te helpen verminderen, moet je ervoor zorgen dat je puppy buiten de bezoeken aan dierenarts gewend raakt aan reizen in de auto. Puppy's zijn erg ontvankelijk voor hun omgeving en negatieve ervaringen zullen een langdurig effect hebben, dus het is belangrijk dat je puppy de auto niet gaat associëren met naar de dierenarts gaan.