Uw puppy kennis laten maken met de gezinsleden

Uw puppy kennis laten maken met kinderen

Voor het welzijn van uw puppy is het belangrijk dat uw kinderen beseffen dat ze hun nieuwe gezinslid voorzichtig moeten behandelen. Laat uw kinderen ook weten dat puppy's ruimte nodig hebben om te rusten en te slapen en dat ze dan niet gestoord mogen worden.

Bij de eerste ontmoeting met de puppy moeten de kinderen, net als de oudere gezinsleden, gaan zitten en de puppy naar hen toe laten komen. Elke interactie tussen kinderen en puppy's moet onder toezicht plaatsvinden zodat gewaarborgd wordt dat er zachtaardig wordt gespeeld en de puppy's niet ruw worden behandeld.

Als u geen kinderen in het gezin hebt, is het raadzaam om uw puppy kennis te laten maken met andere kinderen in uw omgeving. Als uw puppy niet op jonge leeftijd leert omgaan met kinderen, kunnen ze bij eventuele latere ontmoetingen met kinderen angsten ontwikkelen.

De introductie van een puppy in een gezin is een geleidelijk proces dat in het tempo van de puppy moet verlopen. Uw puppy leren omgaan met nieuwe mensen is een prima manier om te waarborgen dat ze op volwassen leeftijd nieuwe interacties en omgevingen vol vertrouwen en voorbereid tegemoet treden.