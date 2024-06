Tijdens de eerste levensfasen van een hond verschillen de voedingsbehoeften sterk van de behoeften die hij heeft als gezonde, volwassen hond. De juiste voeding zou u puppy alles moeten geven wat hij nodig heeft om zich effectief te ontwikkelen op belangrijke punten van zijn groei, zonder dat u hem supplementen hoeft te geven.

Voeding voor puppy's van een maand oud

Op deze leeftijd heeft de natuurlijke afweer van een puppy veel ondersteuning nodig. Op een leeftijd tussen de vier en twaalf weken oud bereiken puppy's een levensfase met een immuniteitskloof, waarbij de bescherming afneemt die ze hebben ontvangen via moedermelk, maar hun eigen vermogen om een sterk immuunsysteem te ontwikkelen nog niet volledig is ontwikkeld. De voeding die u hem in die periode geeft, kan hem natuurlijke boosters, zoals vitamine E en vitamine B, geven. Andere voedingsstoffen, zoals mannan-oligosacchariden, helpen bij de vorming van gezonde 'goede bacteriën' in het vaak gevoelige spijsverteringsstelsel.

Puppy's van twee maanden oud en hun voeding

Na twee maanden moet de nadruk komen te liggen op het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling van de skeletstructuur van uw puppy. Hiervoor heeft uw puppy calcium en fosfor nodig in zorgvuldig gedoseerde hoeveelheden. Deze helpen bij de effectieve groei van het skelet, wat van essentieel belang is voor zijn algehele gezondheid en wat met name belangrijk is voor grotere honden, van wie de botten veel spier- en lichaamsweefsel moeten dragen.

Voeding bij vier maanden oud

Het skelet van uw puppy is nog in ontwikkeling, dus hij heeft nog steeds een dieet met de juiste voedingsbalans van calcium en fosfor nodig. Puppy's nemen calcium passief op - hun lichaam kan de inname ervan niet reguleren - en zijn dus niet in staat om, als ze jonger zijn dan zes maanden, zich te behoeden tegen een excessieve inname ervan. Overmatige calciumabsorptie kan verschillende skeletafwijkingen tot gevolg hebben, dus houd u aan de aanbevolen richtlijnen: 0,5 g calcium per dag voor elke kilo lichaamsgewicht.