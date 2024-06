Belangrijke voedingsstoffen voor puppy's

Vitaminen zijn nodig voor een breed scala aan biologische functies en ontwikkelingsfuncties, waaronder:

Immuunfunctie en cognitieve functie

Celfunctie en -reparatie

Vermindering van ontstekingen

Vetmetabolisme

Bloedstolling

Hersen- en leverfunctie

Er zijn twee soorten vitamines: in water oplosbare en in vet oplosbare. Een puppy is in mindere mate in staat om in water oplosbare vitamines zoals vitamine B, met name thiamine, en riboflavine in het lichaam op te slaan en daarom is het van cruciaal belang dat deze vitamines deel uitmaken van het normale dagelijkse dieet.