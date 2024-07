Unieke problemen met puppy's

Bij de voeding en de verzorging van je puppy moet rekening worden gehouden met twee specifieke problemen waarvan jonge honden veel meer last hebben dan volwassen honden: hun delicate spijsverteringsstelsel en hun lagere immuniteit.

Puppy's hebben een zwakker spijsverteringsstelsel dan volwassen honden, met name direct nadat ze zijn gespeend. Het spijsverteringsstelsel kan gemakkelijk worden verstoord door veranderingen in de omgeving of nieuw voedsel. Puppy's hebben voeding nodig die de juiste afmetingen, vorm en textuur heeft zodat ze deze gemakkelijk kunnen opeten. Bovendien moet de voeding licht verteerbaar zijn zodat ze alle voedingsstoffen binnenkrijgen die ze nodig hebben, zonder dat dit maagklachten veroorzaakt.

Tussen vier en twaalf weken na de geboorte maken puppy's een fase door die de 'immuniteitsgat' wordt genoemd. Dit is de periode waarin de ondersteuning van het immuunstelsel door de moeder, doorgegeven via de melk, afneemt terwijl hun eigen natuurlijke weerstand nog niet volledig is ontwikkeld. Gedurende deze tijd is het dieet een belangrijke manier om dit proces te ondersteunen en hun immuniteit te verhogen door middel van voedingsstoffen zoals vitamine E.

De overstap van puppyvoeding naar voeding voor volwassen honden

Zodra je puppy volwassen is, kun je zijn voeding en zorg aanpassen om ervoor te zorgen dat hij precies krijgt wat hij nodig heeft nu hij volgroeid is.

Volwassen honden hebben twee maaltijden per dag nodig en voeding die qua voedingswaarde in balans is zodat ze de energie krijgen die ze nodig hebben zonder dat ze te veel vet binnenkrijgen. Je kunt gedurende een week geleidelijk overstappen op nieuwe voeding: meng de voeding met de puppyvoeding en verhoog geleidelijk het percentage nieuwe voeding zodat je hond eraan went.