Introductie van je hond aan nieuwe voeding moet langzaam gebeuren, om zo mogelijke maagklachten te voorkomen. Volg onze eenvoudige, zevendaagse gids om je hond veilig en met zorg aan zijn nieuwe voeding te laten wennen.

Wanneer moet ik overwegen de voeding van mijn hond te wijzigen?

Er kan een moment komen dat je de voeding van je hond moet wijzigen. Er kunnen een aantal redenen zijn waarom je dit misschien wilt veranderen, waaronder:

Je hond groeit van een van de drie belangrijkste levensfasen in een andere: puppy, volwassen en senior. Elk van deze levensfasen heeft een unieke reeks behoeften waarbij voeding op maat ondersteunend kan zijn.

Je hond is drachtig. Een zogende hond heeft extra energie nodig en heeft mogelijk een andere voeding nodig dat beter past bij haar voedingsbehoefte.

Een ziekte of aandoening die extra voedingsondersteuning nodig heeft, zoals huidgevoeligheid of maag-darmklachten.

Je hebt onderzoek gedaan naar verschillende soorten hondenvoer of hebt met je dierenarts gesproken en besloten de voeding van jouw huisdier te veranderen.

Tekenen dat de voeding van je hond mogelijk moet veranderen

Er zijn een paar tekenen die kunnen wijzen op de noodzaak om over te schakelen naar nieuwe hondenvoeding:

Een doffe, platte vacht kan een indicatie zijn dat je hond niet de juiste voedingsstoffen krijgt uit zijn voeding.

Losse ontlasting en winderigheid kunnen een teken zijn van voedselintolerantie of het resultaat van voedsel van mindere kwaliteit.

Weinig energie.

Zwaarlijvige honden hebben mogelijk een andere voeding nodig, in plaats van alleen hun bestaande voeding te verminderen. Zo kun je ervoor zorgen dat ze de juiste volledige en evenwichtige voeding blijven ontvangen terwijl ze veilig en langzaam gewicht verminderen.

Als je je zorgen maakt over de gezondheid van jouw hond, kan je dierenarts helpen bepalen welk dieet geschikt is voor je huisdier. De dierenarts kan je ook helpen te weten wanneer en hoe de overgang naar de nieuwe voeding voor je huisdier gelukt is. Het advies van je dierenarts zal helpen om van de overgang voor allebei een positieve ervaring te maken.

Hoe verander je de voeding van je hond - zorg voor een geleidelijke overgang

Als je eenmaal hebt besloten om over te schakelen op andere voeding, raden we een geleidelijke overgang aan. Door jouw huisdier langzaam aan zijn nieuwe voeding te laten wennen, help je maagklachten te voorkomen. Over het algemeen duurt dit proces ongeveer een week en het is altijd een goed idee om je huisdier te controleren om te zien of het goed gaat.

Begin met het introduceren van de nieuwe voeding als een klein deel van zijn oude voeding en verander dan geleidelijk gedurende een week de verhouding van zijn oude voer in steeds meer nieuw voer totdat je huisdier volledig naar het nieuwe voer is overgegaan. Werk de eerste paar dagen met een verhouding van ongeveer 25% nieuw voer met 75% oud voer en houd het gedrag en

voedselconsumptie van je huisdier in de gaten.

Als na een paar dagen alles goed gaat kun je beginnen met het veranderen van de verhouding tussen nieuw en oud voer. Verhoog geleidelijk het percentage nieuw voer zodat het na vier dagen 50/50 is en 75% nieuw voer tegen 25% oud voer na zes dagen. Ten slotte, als je hond het voer goed verdraagt, kun je na zeven of acht dagen op 100% nieuw voer overgaan. Het is het beste om je normale voedingsroutine te behouden, de maaltijden en eetplekken hetzelfde te houden terwijl je huisdier overschakelt naar nieuwe voeding. Praat met je dierenarts als je je zorgen maakt over de manier waarop je huisdier overgaat naar het nieuwe voer.

Houd hem in de gaten

Als jouw huisdier eenmaal gewend is aan zijn nieuwe voeding en zijn oude voer helemaal niet meer krijgt, moet je dit nieuwe dieet minstens twee maanden blijven geven. Zo ondervindt je huisdier alle voordelen van de nieuwe voeding en kun je beter inschatten hoe goed hij erop reageert. Als je de best mogelijke voeding geeft, zie je dat in het uiterlijk van je huisdier. Hij heeft een gezond lichaamsgewicht, een goede huid en een glanzende vacht, heeft nauwelijks last van zijn maag en heeft een goede ontlasting.

Eigenaren van huisdieren die hun huisdieren om gezondheidsredenen op nieuwe voeding hebben laten overgaan, zouden idealiter een controle bij hun dierenarts moeten inplannen om de voortgang van hun huisdier te volgen en te kijken of de nieuwe voeding hun gezondheid ondersteunt.