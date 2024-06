Mini Ageing in Gravy (brokjes in saus)

PRODUCTDETAILS

ROYAL CANIN® Mini Ageing Chunks In Gravy (brokjes in saus) is een complete en uitgebalanceerde natvoeding die speciaal is ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke behoeften van je kleine hond en hem op senior leeftijd te ondersteunen. Deze voeding is ontwikkeld voor kleine honden die tot 10 kg wegen en ouder zijn dan 12 jaar. Dankzij zijn zorgvuldig aangepast caloriegehalte voldoet deze brok aan de energiebehoefte van je ouder wordende hond, en tegelijkertijd helpt de voeding bij het behoud van een gezond gewicht. Kleine honden hebben een voeding nodig die al hun activiteit en hun botten ondersteunen. Deze voeding bevat een combinatie van voedingsstoffen om de botten van je senior hond sterk en gezond te helpen houden. Deze formule is speciaal samengesteld en verrijkt met essentiële vitaminen en voedingsstoffen zoals EPA en DHA om de vitaliteit van je hond tijdens zijn hele leven te helpen ondersteunen en hem ook op hogere leeftijd gezond te houden. ROYAL CANIN® Mini Ageing Chunks In Gravy is ook verkrijgbaar als droogvoeding: ROYAL CANIN® Mini Ageing 12+. Het zintuiglijke vermogen van je hond kan afnemen naarmate hij ouder wordt. Nat- en droogvoeding combineren kan helpen om zijn voeding nog smakelijker te maken.

