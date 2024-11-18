Всичко, което трябва да знаете за породата



Със своята екстравагантна козина, широки кръгли очи, пухкави уши и впечатляваща опашка, подобна на четка, сибирските котки са истински руски красавици. Но ако очаквате леден темперамент, който да съответства на техния мразовит сибирски произход, дълбоко грешите. Тези прекрасни котки са с нежно сърце и просто искат да бъдат близо до своите хора – те буквално ще ви следват из къщата и ще се сгушват в скута ви, предлагайки ви се като топка топлота.

Сибирската котка дори ще „говори“ с вас. Сибирските котки общуват със своите хора чрез сладко цвърчене и прокашляне, както и по-стандартното мъркане и мяукане.

Социалните сибирски котки се разбират добре с други животни и деца. Те са игриви и атлетични по природа и това понякога може да се изразява в енергични скокове върху мебелите или неистови удари по курсора на вашия компютър. Тези котки обаче имат и спокойна, кротка страна. Нищо чудно, че сибирската котка понякога се използва като котка за терапия.