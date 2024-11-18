Да поговорим за сибирските котки
Официално наименование: Сибирска котка
Други имена: невска маскарадна котка (цветната разновидност), сибирска горска котка
Произход: Русия
Ниво на падане на козината4 out of 5
Необходимост от физическа активност1 out of 5
Съвместимост с други домашни любимци4 out of 5
Топло време2 out of 5
Дружелюбен към деца?*5 out of 5
|Мъжки
|Женски
|Височина
|Височина
|28 - 33 cm
|28 - 33 cm
|Тегло
|Тегло
|7 - 8 kg
|5.5 - 6 kg
|Подрастващо котенце
|Възрастен
|От 4 до 12 месеца
|От 1 до 7 години
|Напреднала възраст
|Старост
|От 7 до 12 години
|От 12 години
Опознайте сибирската котка
Всичко, което трябва да знаете за породата
Със своята екстравагантна козина, широки кръгли очи, пухкави уши и впечатляваща опашка, подобна на четка, сибирските котки са истински руски красавици. Но ако очаквате леден темперамент, който да съответства на техния мразовит сибирски произход, дълбоко грешите. Тези прекрасни котки са с нежно сърце и просто искат да бъдат близо до своите хора – те буквално ще ви следват из къщата и ще се сгушват в скута ви, предлагайки ви се като топка топлота.
Сибирската котка дори ще „говори“ с вас. Сибирските котки общуват със своите хора чрез сладко цвърчене и прокашляне, както и по-стандартното мъркане и мяукане.
Социалните сибирски котки се разбират добре с други животни и деца. Те са игриви и атлетични по природа и това понякога може да се изразява в енергични скокове върху мебелите или неистови удари по курсора на вашия компютър. Тези котки обаче имат и спокойна, кротка страна. Нищо чудно, че сибирската котка понякога се използва като котка за терапия.
2 факта за сибирските котки
1. От Русия и с ръкавици
Всъщност ръкавиците може би са единственото нещо, което липсва в зимния гардероб на сибирската котка. Устойчивата на атмосферни влияния козина на тази нежна котка е впечатляваща: трислойна водоотблъскваща козина, буйна грива, пухкав слой по крачетата и пухкава опашка като лисица. Покритата със снопчета козина мека част на лапите допълва външния вид на сибирската котка, за да ѝ помогне да премине през снежния пейзаж, преди да стигне до вас.
2. Невска маскарадна рисоподобна котка
Не, това не е таен код, а начин за описание на сибирската котка с отличителна окраска и космати уши. Другото ѝ име, невска маскарадна котка, се използва за сибирски котки с по-тъмна козина на крайниците (известна също като цветна разновидност). И ако вашата котка има малки кичури косми на върховете на ушите си, тогава има нещо общо със своя по-голям, по-див (далечен) братовчед, риса. Тези кичури, които помагат да се пазят ушите на котките от мръсотия, са известни като рисови пискюли.
История на породата
Сибирската котка произлиза отпреди най-малко хиляда години и се смята, че е свързана с норвежката горска котка: физическите прилики между двете породи са очевидни и освен това и двете са еволюирали да издържат на сурови студени условия.
Сибирската котка отдавна е популярна с разнообразните си приложения в родината си Русия, от селскостопански котки до много обичани семейни домашни любимци, дори се срещат в магически приказки и в местния фолклор и приказки.
Въпреки че някои от тях са показвани на изложби на котки още през 70-те години на 19-и век, едва след края на Студената война тези страхотни котки започват да стават по-широко известни, когато няколко сибирски котки са изнесени в Европа и Съединените щати. Асоциацията на любителите на котки приема породата за регистрация през 2000 г. и породата достига до шампионски статус през 2006 г.
От главата до опашката
Физически характеристики на сибирските котки
1.Опашка
2.Уши
3.Козина
Неща, за които трябва да внимавате
От специфични черти на породата до общото здраве – ето някои интересни факти за вашата сибирска котка
Сърдечни проблеми
Сибирските котки обикновено са здрави котки, но породата е сред тези, предразположени към състояние, наречено хипертрофична кардиомиопатия, форма на сърдечно заболяване, което причинява уголемяване на сърдечния мускул, намалявайки неговата ефективност. Винаги се опитвайте да купувате от реномиран развъдчик, който развъжда само от родители без болести.
Внимавайте за килограмите
Сибирските котки са естествено едра порода и може да бъдат изложени на риск от наддаване на твърде много тегло, което може да доведе до проблеми с здравето. Уверете се, че вашата котка яде правилната храна и в правилните количества, за да сте сигурни, че ще запази най-доброто си здраве. Редовните прегледи при вашия ветеринарен лекар са винаги полезни.
Здравословна храна, по-здрава котка
Персонализираното здравословно хранене има основна роля за поддържането на здравето и красотата на котката. Храната осигурява енергия за подпомагане на жизнените функции, а пълната хранителна формула за котки трябва да съдържа адаптиран баланс от хранителни вещества. Такова хранене ще осигури хранителен режим, който не е нито дефицитен, нито в излишък, като и двете могат да имат неблагоприятни ефекти върху здравето на вашата котка. Трябва постоянно да има чиста, прясна вода, за да се поддържа дейността на уринарната система. Котките също са естествено приспособени да ядат малки порции – между 7 и 10 пъти на ден. Осигуряването на препоръчителната дневна дажба гранули веднъж на ден ще позволи на котката да регулира собствената си консумация; по ирония, когато ѝ се дават само една или две порции на ден, теглото се увеличава повече от това на котка, която яде, когато поиска.
Следните препоръки са за здрави животни. Ако вашата котка има здравословни проблеми, консултирайте се с вашия ветеринарен лекар, който ще предпише специална ветеринарна диета.
При избора на храна за сибирски котки трябва да се вземат предвид следните фактори: тяхната възраст, индивидуална чувствителност, начин на живот, който оказва съществено влияние върху нивото на активност, и физиологичния статус, като кастриране, потенциален фактор за увеличаване на теглото. Ако котката излиза навън, смяната на сезоните също играе роля, особено когато става въпрос за смяна на козината, което се случва два пъти годишно.
Възраст
Фаза на растеж
Растежът е основен етап в живота на котенцето. Това е период на големи промени, открития и нови срещи. Когато става въпрос за нуждата на котенцата от калории, протеини, минерали и витамин, тя е много по-голяма от тази на котки в зряла възраст. Те се нуждаят от енергия и хранителни вещества, за да поддържат тялото си, но и за да растат и да го изграждат. Растежът на котенцето протича в две фази:
Оформяне – от раждането до 4 месеца
Отбиването е преходът, който котенцето прави от течна храна – или майчино мляко – към твърда храна. Този период естествено съответства на времето, когато им растат млечните си зъби, на възраст от 3 до 6 седмици. На този етап котенцата все още не са в състояние да хрупат, така че меката храна (овлажнена гранула или адаптирана мокра храна) помага за улесняване на прехода от течности към твърда храна. Между 4 и 12 седмици след раждането естественият имунитет, който котенцето получава от коластрата на майката – или първото мляко – намалява, докато имунната система на котенцето постепенно се развива. Този критичен етап, наречен "имунологичен прозорец", изисква комплекс от антиоксиданти, включително витамин Е, за да подпомогнат естествената им защита. Котенцата преминават през интензивен и особено деликатен период на растеж, през който са предразположени към храносмилателни разстройства. Храната им в този период не само трябва да е богата на калории, за да подсигури основните им растежни нужди, но също така трябва да съдържа лесносмилаем протеин за тяхната храносмилателна система, която все още се развива. Пребиотици, като фрукто-олигозахариди, могат също да подпомагат здравето на храносмилателната система чрез подпомагане на баланса на чревнния микробиом. Резултатът? Като цяло, добро качество на изпражненията. Храната на котенцето трябва да съдържа омега-3 мастни киселини – EPA-DHA – които подпомагат правилното невро-мозъчно развитие.
Консолидиране и хармонизиране – от 4 месеца до 12 месеца
От четвъртия месец растежът на котенцето се забавя, затова се препоръчва храна с по-ниско съдържание на мазнини. Това е особено важно, след като котката е кастрирана. Между 4 и 7 месеца млечните зъби на котенцето падат и се заменят с постоянни. Когато постоянните зъби излязат, котенцата трябва да приемат достатъчно големи гранули, за да се насърчават да хрупат. Докато не навърши 12 месеца, имунната система на котенцето сибирска котка все още постепенно се развива. Комплекс от антиоксиданти – включително витамин Е – може да помогне за поддържане на естествената им защита през това време на големи промени, открития и нови срещи Храносмилателната система се развива прогресивно, като храносмилателните способности достигат пълна зрялост към дванадесетмесечна възраст. След това котката може да консумира храна за възрастни.
Що се отнася до храненето, целите при сибирската котка в зряла възраст са:
Допринасяне и поддържане на идеално телесно тегло чрез използване на лесносмилаеми съставки и поддържане на съдържанието на мазнини на разумно ниво*, особено за кастрирани котки, котки, които живеят на закрито, и улични котки. Поддържане на оптимално храносмилане и балансиране на чревния микробиом чрез използване на лесносмилаеми протеини и пребиотици. Опазване на здравето и красотата на кожата и козината с добавяне на есенциални мастни киселини, най-вече EPA-DHA, есенциални аминокиселини и витамини от групата B. Поддържане на здрава уринарна система. Добавяне на фибри, за да се стимулира отделянето на козината, погълната по време на грумиране, благодарение на подбраните фибри, за да се намали образуването на космени топки. Поддържане на ежедневната грижа за устната кухина и хигиена.
Някои котки може да са придирчиви към храната, така че нейните вкусови качества са от ключово значение. Изключителната формула и аромати, размерът на гранулите, специалната текстура или комбинацията от различни форми или текстури – както със сухата, така и с мократа храна – ще помогнат за стимулиране на апетита им.
*Съобразяването на енергийното ниво на храната с енергийните нужди на котките ги насърчава да регулират собствената си консумация. На котките обикновено им е по-трудно да овладеят апетита си, ако гранулите са много богати на мазнини.
След 7-годишна възраст сибирските котки започват да проявяват първите признаци на стареене. Формула, обогатена с антиоксиданти, ще помогне за поддържането на тяхната жизненост, а подходящото съдържание на фосфор ще подпомогне бъбречната им система.
Стареенето също означава променен храносмилателен капацитет. Котките в напреднала възраст – т.е. над 12 години – също може понякога да имат затруднения с усвояването. За да се поддържа теглото на застаряващите котки и да се предотврати всякакъв риск от дефицит, трябва да им се дава изключително лесносмилаема храна, съдържаща основните хранителни вещества.
С напредването на възрастта котките започват по-често да страдат от проблеми със зъбите, а при някои възрастни котки усещането за вкус и мирис също може да намалее, което да доведе до намален прием на храна. За да се гарантира, че продължават да се хранят достатъчно, формата, размерът и твърдостта – т.е. текстурата – на гранулите трябва да се пригодят към вече потенциално по-нежните им челюсти.
Имайте предвид, че най-доброто ниво на енергия за всяка котка все пак зависи от начина ѝ на живот, което важи и за тези в напреднала възраст. Възрастна котка, която продължава да излиза навън редовно, ще има полза от храна с малко по-високо съдържание на мазнини. От друга страна, стареенето не намалява риска от затлъстяване на котки, които живеят на закрито. Техният прием на калории все пак трябва да се следи внимателно. В този случай храна с умерено съдържание на мазнини може да е оптималният вариант.
Грижи за вашата сибирска котка
Съвети за грумиране, обучение и упражнения
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Всичко за сибирските котки
Трудно ли се отглеждат сибирските котки?
Не особено – козината на сибирската котка може да е плътна и впечатляваща, но се нуждае само от бързо разресване веднъж на няколко дни, за да остане в добро състояние и да не се заплита. В сезона на падане на козината (два пъти годишно) очаквайте малко повече разресване и вероятно МНОГО повече работа с прахосмукачката.
Сибирските котки наистина ли са хипоалергенни?
Нито една котка не може да се счита за истински хипоалергенна. Въпреки това общото мнение е, че сибирските котки не предизвикат толкова силни реакции у хора с алергии като другите породи. Това може да се дължи на факта, че сибирските котки имат по-ниски нива на протеина, причиняващ алергия, в слюнката и кожата си, отколкото другите котки – но учените все още изследват този феномен.
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Източници
- Американски ветеринарни центрове https://vcahospitals.com/
- Котешка енциклопедия на Royal Canin. Ред. 2010 г. и 2020 г.
- Болница за домашни любимци Banfield https://www.banfield.com/
- Продуктова книга на Royal Canin за серията BHN за породисти кучета
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