Здравословното тегло започва със здравословни навици
Здравословното тегло не се измерва само с везни
Претеглянето на вашето куче не е единственият начин да проверите дали то е с наднормено тегло. Можете да разберете дали то е със здравословно тегло, като помолите ветеринарния лекар да извърши
Здравето зависи от активността
Активността е ключова за стимулиране на вашето куче и за поддържането на здравословно тегло. Количеството тренировки варира в зависимост от възрастта, теглото и породата.
Здравословните порции са по-малки, отколкото си мислите
Много собственици на домашни любимци смятат, че тяхното куче се нуждае от повече храна, отколкото е необходима в действителност. Това означава, че много кучета са прехранени, което не само може да доведе до наднормено тегло, но и до други здравословни проблеми.
Здравословният растеж остава за цял живот
На първо място, отслабването е по-трудно от предпазването от напълняване, така че е важно здравословните навици и поведение да бъдат формирани още от първия ден.
Намерете ветеринарен лекар
Ако имате притеснения относно здравето на кучето ви, се свържете с ветеринарен лекар за професионален съвет.