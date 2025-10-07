Здравословното тегло започва със здравословни навици

Здравословното тегло е ключът за общото здраве и благополучие на вашето куче. По-долу ще намерите четири лесни начина да поддържате това здравословно тегло и кучето си в добра форма.
Golden Retriever adult in black and white with Body Conditioning Score illustration

Здравословното тегло не се измерва само с везни

Претеглянето на вашето куче не е единственият начин да проверите дали то е с наднормено тегло. Можете да разберете дали то е със здравословно тегло, като помолите ветеринарния лекар да извърши

Golden Retriever adult playing in black and white with a red ball with a stop watch illustration behind

Здравето зависи от активността

Активността е ключова за стимулиране на вашето куче и за поддържането на здравословно тегло. Количеството тренировки варира в зависимост от възрастта, теглото и породата.

Golden Retriever adult in black and white eating from a red bowl

Здравословните порции са по-малки, отколкото си мислите

Много собственици на домашни любимци смятат, че тяхното куче се нуждае от повече храна, отколкото е необходима в действителност. Това означава, че много кучета са прехранени, което не само може да доведе до наднормено тегло, но и до други здравословни проблеми.

Labrador Retriever puppy in black and white lying down in front of a growth curve illustration

Здравословният растеж остава за цял живот

На първо място, отслабването е по-трудно от предпазването от напълняване, така че е важно здравословните навици и поведение да бъдат формирани още от първия ден.

Jack Russel Terrier adult standing in black and white on a white background

Ако имате притеснения относно здравето на кучето ви, се свържете с ветеринарен лекар за професионален съвет.

