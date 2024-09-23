Здравето е в детайлите
От 1968 г. насам сме проучили уникалните потребности за здравето на котките и кучетата до най-малката подробност. През това време научихме, че най-малката хранителна разлика може да е от огромно значение за живота и здравето на вашия домашен любимец.
Какво представлява адаптираното хранене?
Всяка индивидуална рецепта е формулирана така, че да достави точното количество естествени антиоксиданти, витамини, фибри, пребиотици и минерали, които са от незаменими за уникалните здравословни нужди на вашия домашен любимец.
Специално разработени формули
Вземете например немските овчарки: всички ги обичаме заради тяхната смелост, лоялност и интелигентност. Но въпреки цялата им физическа и умствена сила те имат чувствителни стомаси, затова ние изработваме тяхната хранителна формула с лесносмилаеми протеини и специфични фибри, които помагат на вътрешните им органи да бъдат толкова силни, колкото е и външният им вид.
Подхранване на неговата природа
Джак ръсел териер в перфектно здраве може да скочи до шест пъти повече от собствената си височина. Подхранването на невероятния му природен потенциал със специално подбрани протеини и антиоксиданти отговаря на неговите уникални нужди.
Уникални формули за уникални нужди
Много домашни любимци имат уникално оформени челюсти и поведение, които създават предизвикателства пред начина им на хранене. Ето защо ние приспособяваме не само нашите рецепти на хранително ниво, но също така проектираме формата и консистенцията на всеки вид гранули, за да отговорим по-добре на физическите нужди за хранене на всеки домашен любимец.
Резултатът
Резултатът е хранене, което е предназначено да се справя с изключителна точност с конкретни здравословни нужди. Вашият домашен любимец получава пълноценна и балансирана гама от хранителни вещества и аминокиселини, от които се нуждае, за да изгради здрава мускулатура да поддържа здраво телосложение и силна имунна система. Те му осигуряват цялата енергия, от която се нуждае, за да бъде във възможно най-добро здраве.
Мит или истина?
Адаптирано за всички здравословни нужди
Индивидуалното здраве на котките и кучетата е толкова уникално, колкото са и самите те. Тези здравословни нужди обаче често са характерни за техния размер, порода или начин на живот. Открийте как нашата гама от хранителни продукти може да помогне на всеки домашен любимец да се радва на възможно най-добро здраве.