Неаполитански мастиф

Интелигентни, стабилни и лоялни, без агресия или сприхавост, освен ако не са провокирани, неаполитанските мастифи са величествени и благородни кучета, които са по-скоро подразбираща се заплаха, което ги прави много подходящи за кучета пазачи и покровители.

Неаполитанските мастифи са едни от най-старите породи, които произлизат от Италия. Въпреки внушителните си размери и външен вид тези кучета са невероятно внимателни и спокойни. Като се има предвид това, поради техния размер и сила те не са подходящи за хора, които за първи път отглеждат куче.

Източник: основни факти и характеристики според Международната федерация по кинология (FCI)