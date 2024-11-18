Сибирско хъски

Сибирските хъскита са бдителни, общителни животни с кротък темперамент. Въпреки своя размер и външен вид те не са агресивни към другите кучета или хората, когато са правилно обучени и социализирани.

Интелигентността, спокойствието и желанието на сибирските хъскита да предразположат ги правят ценни приятели и послушни работници.

Източник: основни факти и характеристики според Международната федерация по кинология (FCI)