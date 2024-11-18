Сибирско хъски
Произлязло от Източен Сибир, сибирското хъски е внесено в САЩ през 1909 г. като куче за впряг.
За сибирското хъски
Сибирските хъскита са бдителни, общителни животни с кротък темперамент. Въпреки своя размер и външен вид те не са агресивни към другите кучета или хората, когато са правилно обучени и социализирани.
Интелигентността, спокойствието и желанието на сибирските хъскита да предразположат ги правят ценни приятели и послушни работници.Източник: основни факти и характеристики според Международната федерация по кинология (FCI)
Породни характеристики
Държава: Съединени щати
Категория на размер: Средноголяма
Средна продължителност на живота: 11-13 години
Дружелюбни / Внимателни / Бдителни / Уверени / Интелигентни / Ентусиазирани / Уравновесени / Работливи / Независими
Категория на размер: Средноголяма
Средна продължителност на живота: 11-13 години
Дружелюбни / Внимателни / Бдителни / Уверени / Интелигентни / Ентусиазирани / Уравновесени / Работливи / Независими
Важни факти
Харесва обучението
Нуждае се от много упражнения
Изискват пространство навън
Нуждае се от много упражнения
Изискват пространство навън
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