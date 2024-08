Perguntas frequentes

Neste momento, não dispomos de amostra para envio, mas trabalhamos com o Programa 100% Satisfação. Ele garante a troca do produto caso seu pet não se adapte ao alimento. Para esta troca, é necessário que pelo menos 50% do produto esteja na embalagem original e dentro do prazo de validade. Lembre-se de guardar o cupom fiscal da compra. Caso a troca seja necessária, nos procure através do 0800 703 55 88, de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.