Como parceira principal da New Plastics Economy Initiative da Ellen MacArthur Foundation (EMF) e signatária de seu Compromisso Global para eliminar os resíduos plásticos e a poluição em sua fonte, nossa visão está alinhada com a EMF, para apoiar uma economia circular na qual as embalagens nunca se tornem desperdício. Planejamos que todas as nossas embalagens plásticas sejam recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis. Para fechar o ciclo, também incluiremos até 30% de plástico pós-consumo reciclado em nossas embalagens plásticas – dependendo do avanço da reciclagem química em ritmo e escala e alinhamento dos regulamentos segurança alimentar.